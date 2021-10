Rivarennes Rivarennes Indre, Rivarennes Randonnée pédestre Rivarennes Rivarennes Catégories d’évènement: Indre

Rivarennes

Randonnée pédestre Rivarennes, 20 mars 2022, Rivarennes. Randonnée pédestre 2022-03-20 07:30:00 07:30:00 – 2022-03-20 09:00:00 09:00:00

Rivarennes Indre Rivarennes Le comité des fêtes vous proposent 3 parcours: 12,5; 14,5 et 18 km pour découvrir les chemins de la commune. Le comité des fêtes propose sa randonnée annuelle, avec parcours de 12.5, 14.5 et 18 km. +33 6 88 89 67 02 Le comité des fêtes vous proposent 3 parcours: 12,5; 14,5 et 18 km pour découvrir les chemins de la commune. ©PNRB VLM dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Rivarennes Autres Lieu Rivarennes Adresse Ville Rivarennes lieuville 46.63578#1.38658