Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne La meilleure façon de découvrir un pays c’est en marchant ! Le club de randonnée des Mil’Pat’ vous propose une randonnée de 11 km à La Jaille-Yvon (49) .

RDV quai d’Alsace à Château-Gontier à 13:30. Départ de la randonnée à 13h45 du parking près du cimetière de La Jaille-Yvon.

Les participants non licenciés à la FFRP peuvent bénéficier d’une ou deux randos d’essai. Par la suite une licence leur sera demandée. Participation de 1€ pour le covoiturage. Randonnée pédestre organisée par le club des Mil’Pat’ – RDV à Château-Gontier. +33 6 24 75 47 81 La meilleure façon de découvrir un pays c’est en marchant ! Le club de randonnée des Mil’Pat’ vous propose une randonnée de 11 km à La Jaille-Yvon (49) .

