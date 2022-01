Randonnée pédestre : Quessoy circuit de Kreis Coat Quessoy, 12 février 2022, Quessoy.

Randonnée pédestre : Quessoy circuit de Kreis Coat Quessoy

2022-02-12 13:30:00 – 2022-02-12

Quessoy Côtes d’Armor Quessoy

Organisée par l’Amicale Rando, 1€ de participation si non adhérent. Participation éventuelle au co-voiturage 3€.

Prévoir de bonnes chaussures et éventuellement des bâtons. Rendez-vous au parking du Guémadeuc de Pléneuf-Val-André avant le départ pour Erquy.

Contacter l’association pour réservation et renseignements.

amicale-rando-pva@laposte.net +33 2 96 72 86 41 https://amicalerandopva.jimdofree.com/

Quessoy

