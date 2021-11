Château-Thierry Château-Thierry Aisne, Château-Thierry Randonnée pédestre pour le téléthon Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry Aisne Château-Thierry 0 0 Randonnée pédestre de 8 km pour le téléthon organisée par ARPSA.

Possibilité de faire des dons pour soutenir la recherche.

Départ 13h30 cour du Palais des Sport.

arpsarando.02400@gmail.com +33 6 03 18 46 81 https://www.arpsa.fr/

