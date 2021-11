Paray-sous-Briailles Paray-sous-Briailles 03500, Paray-sous-Briailles Randonnée pédestre Paray-sous-Briailles Paray-sous-Briailles Catégories d’évènement: 03500

2021-11-27 13:30:00 13:30:00 – 2021-11-27

Paray-sous-Briailles 03500 Paray-sous-Briailles EUR 4 4 Le “Tour Parodien”, boucle de 9 kms avec possibilité de raccourci.

Inscriptions à 13h30 pour un départ à 14h du terrain de pétanque. Collation à l’arrivée.

Une urne sera à votre disposition pour les dons à AFM-téléthon. +33 6 37 91 80 01 Paray-sous-Briailles

