Randonnée pédestre organisée par l'Association des Randonneurs du Val de Creuse Le Pont-Chrétien-Chabenet, 25 septembre 2022, Le Pont-Chrétien-Chabenet.

2022-09-25 07:30:00

Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Le Pont-Chrétien-Chabenet 4.1 EUR 4.1 Les parcours sont de 10, 15, et 19,8 km. Les inscriptions se feront dans le parc de la mairie à partir de 7h30. Randonnée pédestre organisée par l’Association des Randonneurs du Val de Creuse lassout.jean-paul@orange.fr Les parcours sont de 10, 15, et 19,8 km. Les inscriptions se feront dans le parc de la mairie à partir de 7h30. ©Alain Nevière

dernière mise à jour : 2021-10-24 par

