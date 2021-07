Écouen Office du tourisme Ecouen, Val-d'Oise Randonnée pédestre Office du tourisme Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Randonnée pédestre Office du tourisme, 19 septembre 2021, Écouen. Randonnée pédestre

Office du tourisme, le dimanche 19 septembre à 09:00

Parcours de 7km dans les rues d’Écouen à la découverte de 99 arbres remarquables, de maisons bourgeoises, d’anciens ateliers de peintre et retour sur les différents événements ayant marqué la vie de la commune. A la découverte de 99 arbres remarquables, de maisons bourgeoises, d’anciens ateliers de peintre et retour sur les différents évènements ayant marqué la vie de la commune. Office du tourisme Place de l’église 95440 Ecouen Écouen Val-d’Oise

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00

