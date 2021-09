Beaune-la-rolande Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande Randonnée pédestre – octobre rose 2021 Beaune-la-Rolande Beaune-la-rolande Catégorie d’évènement: Beaune-la-Rolande

Beaune-la-Rolande, le dimanche 10 octobre à 09:00

Randonnée pédestre organisée par Commune évi’danse en collaboration avec l’association “Re’belles”. Possibilité de faire 5 ou 10 kilomètres. Dans le respect des mesures sanitaires, veuillez apporter votre gobelet par soucis sanitaire et écologique. Vente d’éco-cup : 1 euro. Randonnée pédestre – octobre rose 2021 Beaune-la-Rolande Place Hotel de Ville, Devant la salle des fête du Parville, Beaune-la-rolande Beaune-la-rolande

2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T11:00:00

