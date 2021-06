Saint-Pois Saint-Pois Manche, Saint-Pois Randonnée pédestre nocturne Saint-Pois Saint-Pois Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pois

Randonnée pédestre nocturne Saint-Pois, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Pois. Randonnée pédestre nocturne 2021-07-08 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-08 22:00:00 22:00:00

Saint-Pois Manche Saint-Pois Balade de 2h, ouvert à tous. Départ depuis la Mairie de Saint-Pois à 20h. Goûter en fin de balade. Tarif : 1€ par personne. Organisé par l’association Les Balades au Pays de Saint-Pois. Balade de 2h, ouvert à tous. Départ depuis la Mairie de Saint-Pois à 20h. Goûter en fin de balade. Tarif : 1€ par personne. Organisé par l’association Les Balades au Pays de Saint-Pois. +33 2 33 59 83 09 Balade de 2h, ouvert à tous. Départ depuis la Mairie de Saint-Pois à 20h. Goûter en fin de balade. Tarif : 1€ par personne. Organisé par l’association Les Balades au Pays de Saint-Pois. dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT Villedieu-les-Poêles

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pois Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pois Adresse Ville Saint-Pois lieuville 48.74939#-1.0673