Randonnée pédestre “Nettoyons notre commune” Boulleret, 27 mars 2022, Boulleret.

Randonnée pédestre “Nettoyons notre commune” Boulleret

2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27

Boulleret Cher Boulleret

La commune de BOULLERET et l’école Florence AUBENAS vous propose une randonnée “utile”. Venez-vous promener dans les hameaux et villages de la commune, tout en la nettoyant. Pensez à apporter vos gants et gilet de signalisation.

msap.boulleret@orange.fr +33 2 48 72 40 93

La commune de BOULLERET et l’école Florence AUBENAS vous propose une randonnée “utile”. Venez-vous promener dans les hameaux et villages de la commune, tout en la nettoyant. Pensez à apporter vos gants et gilet de signalisation.

©MairiedeBoulleret

Boulleret

dernière mise à jour : 2022-03-18 par