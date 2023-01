Randonnée pédestre > Montabot Montabot Montabot Montabot Catégories d’Évènement: Manche

Montabot

Randonnée pédestre > Montabot Montabot, 20 avril 2023, Montabot Montabot. Randonnée pédestre > Montabot Eglise Montabot Manche

2023-04-20 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-20 Montabot

Manche Montabot Parcours d’environ 10-12km. Sans inscription. 2€ par personne comprenant un pot de l’amitié. En cas d’alerte météo report au jeudi suivant. Prévoir tenue de marche et une gourde.

Départ à l’église de Montabot à 14h. Infos : 06 85 39 89 35 Parcours d’environ 10-12km. Sans inscription. 2€ par personne comprenant un pot de l’amitié. En cas d’alerte météo report au jeudi suivant. Prévoir tenue de marche et une gourde.

Départ à l’église de Montabot à 14h. Infos : 06 85 39 89 35 +33 6 85 39 89 35 Montabot

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Montabot Autres Lieu Montabot Adresse Eglise Montabot Manche Ville Montabot Montabot lieuville Montabot Departement Manche

Montabot Montabot Montabot Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montabot-montabot/

Randonnée pédestre > Montabot Montabot 2023-04-20 was last modified: by Randonnée pédestre > Montabot Montabot Montabot 20 avril 2023 Eglise Montabot Manche manche Montabot Montabot Manche

Montabot Montabot Manche