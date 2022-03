Randonnée pédestre Mazières de Touraine Mazières de Touraine Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Mazières de Touraine, le dimanche 27 mars à 09:00

Randonnée pédestre organisée par les Tours’Angèle, accompagnée par les Sentiers Langeaisiens, au départ du stade de foot de Mazières de Touraine le dimanche 27 mars à 9h, boucles de 8 kms ou 15 kms, tarif 3€ / personne, gratuit pour les moins de 14 ans. En faveur de Ruban Rose contre le cancer du sein

3€, gratuit pour les moins de 14 ans

