Journée de manifestations organisée par le Comité des Fêtes de Sceaux-en-Gâtinais ce dimanche 22 mai avec : – Randonnée pédestre longeant le Fusain, les moulins de la Fosse, Moucheny et le chemin de César : départ Place de l’église de 8 h à 10 h. 3 parcours de 8 kms, 14 kms, 17 kms. 4 € adultes, 2 € enfants de 8 à 12 ans – Marché du terroir : Place de l’église de 9 h à 13 h. Randonnée pédestre & Marché du Terroir PLACE DE L’EGLISE Sceaux-du-gatinais Sceaux-du-gatinais

