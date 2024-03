RANDONNÉE PÉDESTRE MARCHE BLEUE AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Cournonterral, samedi 23 mars 2024.

RANDONNÉE PÉDESTRE MARCHE BLEUE AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Cournonterral Hérault

Ne ratez pas la marche !

Organisée par la Ligue contre le cancer, avec le concours des associations locales Los Barrutlaïres, Cournon Tous en Forme, Les Amis du Théron, du Foyer Rural, de la Ville de Cournonterral, du Département de l’Hérault et d’Hérault Sport, la Marche Bleue se déroulera le samedi 23 mars.

C’est au profit de la Ligue contre le cancer que seront proposés pour un minimum de cinq euros, trois circuits au départ de la Vigne du parc.

L’accueil des participants et les inscriptions se feront place de l’église dès 8 heures.

Cette marche rassemblera les groupes, les familles, les petits et les grands, les jeunes et les moins jeunes pour de bonnes causes

– Sensibiliser à la prévention des cancers.

– Participer à la Recherche.

– Venir en aide aux familles et aux malades.

Une boisson chaude sera proposée au départ à chaque participant.

Des bâtons de marche, de bonnes chaussures, un petit encas pour prévenir toute hypoglycémie et de l’eau pour se désaltérer sont préconisés. Les chiens ne seront acceptés qu’en laisse.

Lieux

Place de l’église – inscriptions dès 8h

Vigne du parc Départs

Horaires départs

8h30 – 15 km les Touats

9h30 – 9 km les Républiques

10h – 5 km le Chemin de croix

– Inscriptions 5 euros minimum – gratuit pour les enfants .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 08:00:00

fin : 2024-03-23 14:00:00

Place de l’Église

Cournonterral 34660 Hérault Occitanie liguecontrelecancercournonterral@laposte.net

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE MARCHE BLEUE AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Cournonterral a été mis à jour le 2024-03-19 par HERAULT SPORT