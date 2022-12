Randonnée Pédestre Loudéac Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Loudéac Randonnées pédestres au départ de la Maison Familiale Rurale de Loudéac de 7h30 à 10h30.

circuits vous sont proposés : 6, 13 & 16 km.

Pour compléter la matinée, une tartiflette vous est proposée à partir de 12h30 avec tombola.

Réservation repas jusqu’au 21 janvier.

Tarifs : Rando (sans repas) 4€ – Rando (avec repas + tombola) 7/15€. macecorentin1@gmail.com +33 6 26 94 22 30 Loudéac

