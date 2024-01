Randonnée pédestre Maison Familiale et Rurale Loudéac, samedi 3 février 2024.

Randonnée pédestre Maison Familiale et Rurale Loudéac Côtes-d’Armor

Randonnée trois circuits de 6, 13 et 16 km, avec ravitaillement, avec ou sans repas et tombola. Le départ se fera au self de la MFR, de 7 h 30 à 10 h 30. Le repas sera servi à partir de 12 h 30 (boisson, entrée, tartiflette, galette des Rois, café).

Randonnée ouverte à tous, Inscriptions pour le repas jusqu’au 21 janvier.

Tarifs rando sans repas 5 € adultes, gratuit pour enfants de moins de 10 ans, rando avec repas 16 € adultes, 8 € moins 10 ans, un ticket de tombola offert par repas réservé. .

Maison Familiale et Rurale 31, rue Anatole Le Braz

Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne randonnee.loudeac2024@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 07:30:00

fin : 2024-02-03 10:30:00



