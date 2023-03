Randonnée pédestre : les sentiers des écoliers Chissey-lès-Mâcon Chissey-lès-Mâcon Catégories d’Évènement: Chissey-lès-Mâcon

Saône-et-Loire Chissey-lès-Mâcon 0 0 EUR C’est le printemps, prenez « Les sentiers des écoliers » ! Une randonnée en famille ou entre amis, selon votre niveau, pour découvrir ce territoire du Clunisois avec l’un des 3 parcours proposés : 3, 6 ou 13 km.

Tarif libre, gratuit pour les moins de 12 ans.

Sur place : buvette et tartines salées.

Tous les profits sont réservés aux projets pédagogiques pour les élèves des villages regroupés : Ameugny, Cortevaix, Bonnay-Saint-Ythaire, Chissey-lès-Mâcon, Taizé. aperpijeantardieu@gmail.com Chissey-lès-Mâcon

