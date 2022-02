Randonnée pédestre « Les Boucht’ures » Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Cher

Vailly-sur-Sauldre

Randonnée pédestre « Les Boucht’ures » Vailly-sur-Sauldre, 18 janvier 2022, Vailly-sur-Sauldre. Randonnée pédestre « Les Boucht’ures » Vailly-sur-Sauldre

2022-01-18 – 2022-04-11

Vailly-sur-Sauldre Cher Vailly-sur-Sauldre L’association « Vailly Loisirs Pédestres » organise sa traditionnelle randonnée pédestre des « Bouch’tures » le dimanche 06 mars 2022. Randonnée pédestre « Les Boucht’ures » proposée par l’association « Vailly Loisirs Pédestres ». jmicklasne@orange.fr L’association « Vailly Loisirs Pédestres » organise sa traditionnelle randonnée pédestre des « Bouch’tures » le dimanche 06 mars 2022. ©pixabay

Vailly-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vailly-sur-Sauldre Autres Lieu Vailly-sur-Sauldre Adresse Ville Vailly-sur-Sauldre lieuville Vailly-sur-Sauldre Departement Cher

Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vailly-sur-sauldre/

Randonnée pédestre « Les Boucht’ures » Vailly-sur-Sauldre 2022-01-18 was last modified: by Randonnée pédestre « Les Boucht’ures » Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre 18 janvier 2022 cher Vailly-sur-Sauldre

Vailly-sur-Sauldre Cher