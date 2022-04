Randonnée Pedestre : « L’eau » Ancretteville-sur-Mer Ancretteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Ancretteville-sur-Mer

Seine-Maritime

Randonnée Pedestre : « L'eau » Ancretteville-sur-Mer, 19 juin 2022, Ancretteville-sur-Mer.

2022-06-19 09:30:00

Ancretteville-sur-Mer Seine-Maritime Ancretteville-sur-Mer Pour la saison 2022, Fécamp Caux Littoral Agglomération vous propose un large choix de randonnées pédestres. Le thème de la randonnée ? « L’eau »

Découvrez l’eau et ses usages… de la mare au robinet ! Dimanche 19 Juin

Départ à 9h30

Église d’Ancretteville-sur-Mer

GRATUIT

Inscription obligatoire sur https://boutique.fecamptourisme.com INFORMATIONS PRATIQUES : les randonnées sont d’une durée moyenne de 2h30 à 3h, pour un parcours de 7 à 8 km (nocturnes : 5 à 6 km en 2h environ) ❗️À PRÉVOIR ❗️

➡️ de bonnes chaussures de marche

➡️ des vêtements adaptés

➡️ de l’eau

