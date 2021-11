Le Pont-Chrétien-Chabenet Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800, Le Pont-Chrétien-Chabenet Randonnée pédestre Le Pont-Chrétien-Chabenet Le Pont-Chrétien-Chabenet Catégories d’évènement: 36800

Le Pont-Chrétien-Chabenet

Randonnée pédestre Le Pont-Chrétien-Chabenet, 13 mars 2022, Le Pont-Chrétien-Chabenet. Randonnée pédestre Le Pont-Chrétien-Chabenet

2022-03-13 07:30:00 19:30:00 – 2022-03-13

Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Randonnée pédestre, 3 parcours de 6 à 20 km.

Départ de la Mairie à 7h30. Randonnée pédestre nocturne. +33 6 50 22 11 01 Randonnée pédestre, 3 parcours de 6 à 20 km.

Départ de la Mairie à 7h30. © ADTI

Le Pont-Chrétien-Chabenet

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 36800, Le Pont-Chrétien-Chabenet Autres Lieu Le Pont-Chrétien-Chabenet Adresse Ville Le Pont-Chrétien-Chabenet lieuville Le Pont-Chrétien-Chabenet