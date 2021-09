Huisseau-sur-Mauves Le parc des Mauves - HUISSEAU sur MAUVES Huisseau-sur-mauves, Loiret Randonnée pédestre Le parc des Mauves – HUISSEAU sur MAUVES Huisseau-sur-Mauves Catégories d’évènement: Huisseau-sur-mauves

Loiret

Randonnée pédestre Le parc des Mauves – HUISSEAU sur MAUVES, 6 octobre 2021, Huisseau-sur-Mauves. Randonnée pédestre

Le parc des Mauves – HUISSEAU sur MAUVES, le mercredi 6 octobre à 08:00

### Randonnée pour ASSOPARK 10Km Départ entre 8h et 10h à volonté **Cette randonnée est destinée à récolter des fonds pour l’association ASSOPARK.** ASSOPARK, avec l’ensemble de ses interventions, entre dans le mouvement national présenté par la Haute Autorité de Santé au niveau de **la prévention de l’hospitalisation ou du placement en établissement d’hébergemen**t. Elle travaille ainsi au changement du regard de la société sur le vieillissement et en particulier la personne vieillissante touchée par la maladie de parkinson.

Versement de 3 euros pour participer

Randonnée pédestre au profit d’ASSOPARK Le parc des Mauves – HUISSEAU sur MAUVES HUISSEAU sur MAUVES (45130) – Rue Tournebride Huisseau-sur-Mauves Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T08:00:00 2021-10-06T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Huisseau-sur-mauves, Loiret Autres Lieu Le parc des Mauves - HUISSEAU sur MAUVES Adresse HUISSEAU sur MAUVES (45130) - Rue Tournebride Ville Huisseau-sur-Mauves lieuville Le parc des Mauves - HUISSEAU sur MAUVES Huisseau-sur-Mauves