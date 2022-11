Randonnée pédestre : Le Mille-pattes, rando cool Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: 22370

Pléneuf Val André

Randonnée pédestre : Le Mille-pattes, rando cool Pléneuf-Val-André, 14 novembre 2022, Pléneuf-Val-André. Randonnée pédestre : Le Mille-pattes, rando cool

Plage des Vallées Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André 22370 Rue de la Plage des Vallées Plage des Vallées

2022-11-14 – 2022-11-14

Rue de la Plage des Vallées Plage des Vallées

Pléneuf-Val-André

22370 Départ du parking de la plage des Vallées à Pléneuf.

Pour le covoiturage au départ de Lamballe, rendez-vous à 13 h 20, au parking du Champ-de-Foire. +33 6 45 42 60 22 Rue de la Plage des Vallées Plage des Vallées Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: 22370, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Pléneuf-Val-André 22370 Rue de la Plage des Vallées Plage des Vallées Ville Pléneuf-Val-André lieuville Rue de la Plage des Vallées Plage des Vallées Pléneuf-Val-André Departement 22370

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 22370 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/

Randonnée pédestre : Le Mille-pattes, rando cool Pléneuf-Val-André 2022-11-14 was last modified: by Randonnée pédestre : Le Mille-pattes, rando cool Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 14 novembre 2022 22370 Plage des Vallées Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André 22370 Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André 22370