Le Malesherbois 45330 Randonnée pédestre organisée par la communauté du Malesherbois avec un petit cadeau offert aux 100 premiers inscrits.

Un café d’accueil, du ravitaillement et un apéritif à l’arrivée sera offert aux participants.

+33 6 26 40 24 30

