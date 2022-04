Randonnée pédestre “Le lac, le bac dessableur et le vin de sable au Domaine de Montgrand” Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons Catégories d’évènement: Landes

Vielle-Saint-Girons

Randonnée pédestre "Le lac, le bac dessableur et le vin de sable au Domaine de Montgrand" Vielle-Saint-Girons, 21 juillet 2022, Vielle-Saint-Girons.

2022-07-21 08:45:00 – 2022-07-21 12:00:00

Vielle-Saint-Girons Landes Vielle-Saint-Girons Venez découvrir le territoire avec les Cocosates Randonneurs. Distance : 9 km. Tarif : 2 € pour les adultes, gratuit pour les enfants.

Vielle-Saint-Girons

