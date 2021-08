Courtemaux Courtemaux Courtemaux Randonnée Pédestre le Dimanche 12 Septembre 2021 Courtemaux Courtemaux Catégorie d’évènement: Courtemaux

Courtemaux, le dimanche 12 septembre à 07:30

Départ de la place de l’Église. A partir de 7h30 jusqu’à 9h00 pour 19 km – à partir de 7h30 jusqu’à 10h00 pour 6 et 11 km. Inscription 3€. Ravitaillement en cours de parcours. Renseignements : 06 28 34 08 02 – 02 38 92 11 15. Organisation : Association La Courtemalienne. Application des gestes barrières en vigueur – Sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire. Randonnée Pédestre à Courtemaux Courtemaux Place de l’Eglise, Courtemaux Courtemaux

