Randonnée pédestre > Le Chefresne Percy-en-Normandie Percy-en-Normandie Catégories d’Évènement: Manche

Percy-en-Normandie

Randonnée pédestre > Le Chefresne Percy-en-Normandie, 28 mai 2023, Percy-en-Normandie . Randonnée pédestre > Le Chefresne LE CHEFRESNE Place du bourg Percy-en-Normandie Manche Place du bourg LE CHEFRESNE

2023-05-28 09:00:00 – 2023-05-28

Place du bourg LE CHEFRESNE

Percy-en-Normandie

Manche La Chefresnaise. Avec l’association de Sauvegarde et de valorisation du patrimoine en Val de Sienne. Départ à 9h depuis la place du bourg. Infos : 02 33 61 45 49 ou 06 87 56 35 58.

En cas de vigilance orange/rouge météo, l’événement est annulé. La Chefresnaise. Avec l’association de Sauvegarde et de valorisation du patrimoine en Val de Sienne. Départ à 9h depuis la place du bourg. Infos : 02 33 61 45 49 ou 06 87 56 35 58.

En cas de vigilance orange/rouge météo, l’événement est annulé. Place du bourg LE CHEFRESNE Percy-en-Normandie

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Percy-en-Normandie Autres Lieu Percy-en-Normandie Adresse Percy-en-Normandie Manche Place du bourg LE CHEFRESNE Ville Percy-en-Normandie lieuville Place du bourg LE CHEFRESNE Percy-en-Normandie Departement Manche

Percy-en-Normandie Percy-en-Normandie Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/percy-en-normandie/

Randonnée pédestre > Le Chefresne Percy-en-Normandie 2023-05-28 was last modified: by Randonnée pédestre > Le Chefresne Percy-en-Normandie Percy-en-Normandie 28 mai 2023 LE CHEFRESNE Place du bourg Percy-en-Normandie Manche manche Percy-en-Normandie

Percy-en-Normandie Manche