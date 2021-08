Foucherolles FOUCHEROLLES Foucherolles Randonnée pédestre le 5 septembre 2021 FOUCHEROLLES Foucherolles Catégorie d’évènement: Foucherolles

Randonnée pédestre le 5 septembre 2021 FOUCHEROLLES, 5 septembre 2021, Foucherolles. Randonnée pédestre le 5 septembre 2021

FOUCHEROLLES, le dimanche 5 septembre à 07:30

Rendez-vous devant la Mairie de Foucherolles à partir de 7h30 jusqu’à 9h pour 19 km et à partir de 7h30 jusqu’à 10h pour 7 à 11 km. Participation 3€. Café au départ. Ravitaillement le long du parcours. Organisation : Les Mésanges de Foucherolles. Renseignement : lesmesanges.foucherolles@orange.fr (sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire) Randonnée pédestre le 5 septembre 2021 FOUCHEROLLES Mairie de Foucherolles, Foucherolles Foucherolles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T07:30:00 2021-09-05T10:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Foucherolles Autres Lieu FOUCHEROLLES Adresse Mairie de Foucherolles, Foucherolles Ville Foucherolles lieuville FOUCHEROLLES Foucherolles