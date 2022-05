RANDONNÉE PÉDESTRE Lamnay Lamnay Catégories d’évènement: Lamnay

Lamnay Sarthe Lamnay L'APE organise sa 1ère randonnée pédestre (route/chemins). Rendez-vous le 15 Mai 2022. Plusieurs parcours seront proposés : un de 5,7 un de 13 et un de 16 kms. Départ à partir de 8h à l'Ecole Georges Vallée de Lamnay. Tarif : 4€/pers.

