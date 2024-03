Randonnée Pédestre Rue de Serve Lacanche, dimanche 19 mai 2024.

Randonnée pédestre en marge de la fête de la Pentecôte. 3 circuits de 7 -11 et 18 km, dénivelés respectifs 90-210-360 mètres avec ravitaillements. Départs à partir de 7h30. Possibilité de restauration à l’arrivée. Omelette géante, inscription et paiement au 06 20 26 71 24. Information Rando auprès de Guy au 03 80 84 22 33. Concert Kev et Giss à 13 h 30 et 17 h 00 concours de pétanque structure gonflable Tir à l’Ouyat etc … 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 07:30:00

fin : 2024-05-19 10:00:00

Rue de Serve Groupe scolaire

Lacanche 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

