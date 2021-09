Vézeronce-Curtin Vézeronce-Curtin Isère, Vézeronce-Curtin Randonnée pédestre – “La Vézerontine” Vézeronce-Curtin Vézeronce-Curtin Catégories d’évènement: Isère

Vézeronce-Curtin

Randonnée pédestre – “La Vézerontine” Vézeronce-Curtin, 2 octobre 2021, Vézeronce-Curtin. Randonnée pédestre – “La Vézerontine” 2021-10-02 07:30:00 07:30:00 – 2021-10-02 Salle Diamantelle 121, Rue des Diamantaires

Vézeronce-Curtin Isère Vézeronce-Curtin Isère EUR 6 6 Trois circuits : 8km (D+40m) accessible aux poussettes – 13km (D+250m) – 17km (D+300m) – Rando Santé© 5km (D+46m)

Café offert à l’accueil. Ravitaillements.Gobelet fourni (caution 1€). Repas complet avec lasagnes maison (10€ et servies jusqu’à 13h30). randonnee.fr-vz@orange.fr +33 6 86 44 41 67 dernière mise à jour : 2021-09-16 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vézeronce-Curtin Autres Lieu Vézeronce-Curtin Adresse Salle Diamantelle 121, Rue des Diamantaires Ville Vézeronce-Curtin lieuville 45.65305#5.47309