Randonnée Pédestre : La Solsterienne Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Pardoux-Soutiers

Randonnée Pédestre : La Solsterienne Saint-Pardoux-Soutiers, 10 avril 2022, Saint-Pardoux-Soutiers. Randonnée Pédestre : La Solsterienne Saint-Pardoux-Soutiers

2022-04-10 08:00:00 – 2022-04-10

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers 23 ème édition de La Solsterienne ! RDV le 10 avril à Saint Pardoux Soutiers.

Randonnée Pédestre : 10-12 et 13 km. Nouveau fléchage ! Prix libre.

Rando + café et biscuits offerts + ravitaillement. A votre retour, une buvette sera ouverte.

Départ libre à partir de 8h00 à la salle des fêtes de Soutiers.

Partez à la découverte de nos chemins. A vos chaussures de marche!!!! 23 ème édition de La Solsterienne ! RDV le 10 avril à Saint Pardoux Soutiers.

Randonnée Pédestre : 10-12 et 13 km. Nouveau fléchage ! Prix libre.

Rando + café et biscuits offerts + ravitaillement. A votre retour, une buvette sera ouverte.

Départ libre à partir de 8h00 à la salle des fêtes de Soutiers.

Partez à la découverte de nos chemins. A vos chaussures de marche!!!! +33 6 70 20 74 62 23 ème édition de La Solsterienne ! RDV le 10 avril à Saint Pardoux Soutiers.

Randonnée Pédestre : 10-12 et 13 km. Nouveau fléchage ! Prix libre.

Rando + café et biscuits offerts + ravitaillement. A votre retour, une buvette sera ouverte.

Départ libre à partir de 8h00 à la salle des fêtes de Soutiers.

Partez à la découverte de nos chemins. A vos chaussures de marche!!!! solsterienne

Saint-Pardoux-Soutiers

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Pardoux-Soutiers Autres Lieu Saint-Pardoux-Soutiers Adresse Ville Saint-Pardoux-Soutiers lieuville Saint-Pardoux-Soutiers Departement Deux-Sèvres

Randonnée Pédestre : La Solsterienne Saint-Pardoux-Soutiers 2022-04-10 was last modified: by Randonnée Pédestre : La Solsterienne Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers 10 avril 2022 Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres