RANDONNEE PEDESTRE LA SENTINE, 28 mars 2021

RANDONNEE PEDESTRE LA SENTINE 2021-03-28 14:00:00 – 2021-03-28 Salle Benjamin Merchin Rue des Tesnières

Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne Pré-en-Pail-Saint-Samson

Rendez-vous à la salle Benjamin Merchin pour cette randonnée sur la voie verte et les sentiers autour de l’agglomération de Pré-en-Pail-Saint-Samson. Retour avant 17h.

Groupes de six – Port du masque obligatoire et signature d’un registre de présence. Gel hydroalcoolique sur place. Cette randonnée est susceptible d’être annulée si les mesures sanitaires l’imposent.

Randonnée Découverte autour de Pré-en-Pail-Saint-Samson

+33 7 87 31 13 79

