2022-08-04 – 2022-08-04 Venez découvrir le territoire avec les Cocosates Randonneurs. Distance : 10 km. Tarif : 2 € pour les adultes, gratuit pour les enfants. Randonnée avec visite du moulin de Binaou (30 à 40 minutes), pour cette visite guidée, une participation de 3 €, entièrement reversée à l’association “Le Binaou moulin factory” pour l’entretien du moulin sera demandée au départ de la randonnée.

