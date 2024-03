Randonnée pédestre La Roche-Posay La Roche-Posay, dimanche 14 avril 2024.

Randonnée pédestre Organisée au profit de l’association ASAVIE Dimanche 14 avril, 08h00 La Roche-Posay 5 € minimum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T08:00:00+02:00 – 2024-04-14T08:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T08:00:00+02:00 – 2024-04-14T08:30:00+02:00

A l’occasion de sa cinquième édition, l’association A SA VIE vous propose de découvrir des NOUVEAUX SENTIERS pédestres pour TOUS à

La Roche-Posay.

ASAVIE vous propose de participer à une matinée printanière et conviviale en famille, avec les enfants, les copains ou les amis, sans oublier votre compagnon à 4 pattes tenu en laisse.

Vous serez accueillis chaleureusement et un ravitaillement vous sera offert sur les parcours.

4 PARCOURS MARCHE

Famille : 6,5 km

Confirmé : 8,5 km, 11 km et 14,5 km

La Roche-Posay Place de la République 86270 La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 05 47 95 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 78 89 15 30 »}]

randonnée pédestre