Boulleret 18240 A l’occasion du 1er mai, l’amicale des parents d’élèves de l’école Florence AUBENAT vous propose la randonnée pédestre “La Rando du muguet”.

Tombola et ravitaillement au fil des 3 parcours (6km, 10km et 15km).

©APEboulleret

