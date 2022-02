Randonnée pédestre ” La Printanièreé Mairie, 20 mars 2022, Ville-Saint-Jacques.

Randonnée pédestre ” La Printanièreé

Mairie, le dimanche 20 mars à 07:30

Moret Seine & Loing organise le dimanche 20 mars, « La printanière », une randonnée pédestre et gourmande au départ de la commune de Ville-Saint-Jacques avec 3 boucles balisées et adaptées à tous les niveaux : Famille 8km / Découverte 13 km / Confirmé 16 km. GRATUITE sur inscription. Buvette, restauration sur place et un mini marché de produits locaux Départ et inscription Pré-inscription par courriel conseillée à [sports@ccmsl.com](mailto:sports@ccmsl.com) ou sur place le 20 mars, de 7h30 à 9h30. • Départ et inscription / émargement : Mairie de Ville-Saint-Jacques,52 Grande Rue, de 7h30 à 9h30. Fermeture des inscriptions à 9h30 et du stand d’arrivée 13h. Tarif : gratuit À déguster & découvrir à l’arrivée • Mini marché de terroir de 10h à 14h. • Vente et dégustation de produits locaux du village : spécialités fromagères, maraîchères, miel, art sur bois … • Buvette et restauration avec le comité des fêtes de Ville Saint-Jacques 2 formules sont proposées : •la formule petit randonneur : 8€ avec chipo ou merguez, chips, pain, compote – crêpe au sucre – bouteille d’eau-café • la formule grand randonneur : 12€ couscous poulet – pain-bouteille d’eau – crêpes sucre – café Réservation obligatoire par courriel : [comitedesfetesvsj@laposte.net](mailto:comitedesfetesvsj@laposte.net) jusqu’au mercredi 16 mars. Pour de plus amples informations : [www.ccmsl.fr](http://www.ccmsl.fr)

Moret Seine & Loing organise le dimanche 20 mars, «La Printanière», une randonnée pédestre et gourmande au départ de Ville-Saint-Jacques avec 3 boucles balisées et adaptées à tous les niveaux.

Mairie 52 Grande rue, Ville Saint jacques Ville-Saint-Jacques Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T07:30:00 2022-03-20T14:00:00