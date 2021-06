Randonnée pédestre » la Printanière » Salle des Fêtes, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Paley.

Randonnée pédestre » la Printanière »

Salle des Fêtes, le dimanche 11 juillet à 07:30

[[http://www.ccmsl.com](http://www.ccmsl.com)](http://www.ccmsl.com) 2021, partez à la découverte du territoire et de ses saveurs à votre rythme Moret Seine & Loing vous donne rendez-vous dimanche 11 juillet 2021 à Paley, pour nouvelle édition de la randonnée pédestre «La Printanière » LES PARCOURS 3 boucles, balisées et adaptées à tous les niveaux pour découvrir le territoire • 17,5 km • 12 km • 8,5 km Départ / arrivée & inscription : Inscription en ligne : [www.ccmsl.](http://www.ccmsl.com)frou sur place le 11 juillet, à la salle des fêtes de Paley, 12 rue de la Mairie Inscriptions sur place de 7h30 à 9h30 Fermeture des inscriptions à 9h30 et du stand d’arrivée à 13h Tarif : 3 € / Gratuit pour les – de 16 ans (Pour les moins de 16 ans, l’inscription sera possible à partir du mardi 18 mai 2021) • Points de ravitaillement sur le parcours • Parking gratuit, fléché et surveillé • Un café et une écocup offerts à chaque participant • Espace pour pique-niquer à l’arrivée À découvrir à l’arrivée • Mini marché de terroir de 10h à 13h, avec les poulettes de Paley, les gros ormes et le fournil de Violette Vente et dégustation de produits locaux et du village : brioche, pain, miel, confiseries, huile, oeufs, farine, cidre, jus de fruit, produits cosmétiques… • Restauration et buvette avec l’association « Amitié et détente de Paley » Chipolatas ou merguez + cuisse de poulet + chips + fromage + tarte aux fruits + café = 10€ Réservation obligatoire auprès de M. Cappan au 06 77 00 33 12 ou à l’adresse courriel [[paley.amitiedetente@orange.fr](mailto:paley.amitiedetente@orange.fr)](mailto:paley.amitiedetente@orange.fr) Pour plus d’infos : Service Sports et Evènementiel Moret Seine & Loing Tél. : 01 60 70 58 36 – Courriel : [[pamela.racine@ccmsl.com](mailto:pamela.racine@ccmsl.com)](mailto:pamela.racine@ccmsl.com)

Inscription site : www.ccmsl.com ou sur place

Moret Seine & Loing vous donne rendez-vous dimanche 11 juillet 2021 à Paley, pour nouvelle édition de la randonnée pédestre «La Printanière »

Salle des Fêtes 12 rue de la Mairie, 77710 Paley Paley Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T07:30:00 2021-07-11T13:00:00