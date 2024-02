Randonnée pédestre La Oironnaise Rue des écoles Plaine-et-Vallées, dimanche 10 mars 2024.

Randonnée pédestre La Oironnaise Rue des écoles Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Thouarsais à travers 4 circuits de randonnées pédestres de 8, 10, 12 et 16 kms pour les plus sportifs ! La Oironnaise vous invite à la découverte de la nature du Village de Oiron, labellisé petite cité de caractère® et de son patrimoine culturel du château d’Oiron, Centre des Monuments Nationaux au « petit château » de Leugny . Ravitaillements sur les parcours. Café au départ.

Départ libre à partir de 7h45 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 07:45:00

fin : 2024-03-10

Rue des écoles Départ de la salle polyvalente

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

