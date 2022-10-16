RANDONNÉE PÉDESTRE LA MAREUILLAISE Mareuil-sur-Lay-Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais
RANDONNÉE PÉDESTRE LA MAREUILLAISE Mareuil-sur-Lay-Dissais, 16 octobre 2022, Mareuil-sur-Lay-Dissais.
RANDONNÉE PÉDESTRE LA MAREUILLAISE Salle du Lay Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais
2022-10-16 07:30:00 – 2022-10-16 10:00:00 Salle du Lay Rue du Lay
Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
cyclorand-mareuillais@ffvelo.fr http://cyclorand-mareuillais.ffvelo.fr/la_mareuillaise_2022-marche.html
Salle du Lay Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais
dernière mise à jour : 2022-04-20 par