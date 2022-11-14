Randonnée pédestre : La Malhoure Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André
Randonnée pédestre : La Malhoure Pléneuf-Val-André, 14 novembre 2022, Pléneuf-Val-André.
Randonnée pédestre : La Malhoure
Av. du général leclerc Parking salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André Ctes-d’Armor Parking salle du Guémadeuc Av. du général leclerc
2022-11-14 13:30:00 – 2022-11-14
Parking salle du Guémadeuc Av. du général leclerc
Pléneuf-Val-André
Ctes-d’Armor
Randonnée organisée par l’amicale rando de Pléneuf-Val-André, départ du parking pour co-voiturage puis randonnée à La Malhoure vers le Gouessant. Participation aux frais demandée.
+33 2 96 72 89 93 http://amicalerandopva.jimdo.com/
Parking salle du Guémadeuc Av. du général leclerc Pléneuf-Val-André
dernière mise à jour : 2022-10-11 par