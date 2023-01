RANDONNÉE PÉDESTRE LA MACHE COOL AISE Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

RANDONNÉE PÉDESTRE LA MACHE COOL AISE Machecoul-Saint-Même, 2 avril 2023, Machecoul-Saint-Même . RANDONNÉE PÉDESTRE LA MACHE COOL AISE Hippodrome Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

2023-04-02 07:00:00 – 2023-04-02 13:00:00 Machecoul-Saint-Même

Loire-Atlantique EUR Cette 26ème édition se fera à partir de l’hippodrome avec 5 nouveaux circuits :

Les Prés Neufs (5 km), Les Trocheries (8,5 km), Les Coteaux (12 km), Les Bois (18 km), Le Marais (27 km).

Inscription et règlement sur place.

Ravitos sur les parcours. Boisson et sandwich à l’arrivée. Penser à apporter son gobelet.

Tarifs : Enfants – de 14 ans : 3 € Adultes : 5 € ou 6 € selon la rando +33 6 51 89 13 56 https://goyeursderetz.sportsregions.fr/evenements/2023/04/02/mache-cool-aise-2023-1745372 Machecoul-Saint-Même

