Randonnée pédestre « La Lignerotte »

2023-04-10 08:00:00 – 2023-04-10 14:00:00 Ligny-en-Brionnais

Saône-et-Loire Ligny-en-Brionnais Plusieurs parcours sont proposés: 3 km de 10h à14h pour les enfants avec chasse aux œufs sous forme de jeu de piste avec récompenses d’œufs en chocolat.

7-12-17-26 (pédestre). 30 km (VTT, équestre). De nombreux ravitaillement tout au long et suivant les parcours.

Départs à partir de 8h. Jusqu’à 14h pour les 7 km, jusqu’à 12h pour les 12 km et jusqu’à 11h pour les 17, 26 et 30km.

Collation au départ et à l’arrivée. chantal.desnoyer@laposte.net +33 3 85 25 84 37 Ligny-en-Brionnais

