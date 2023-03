Randonnée pédestre, la Forêt, 4 mai 2023, Biscarrosse .

Randonnée pédestre, la Forêt

Rue Forestière Biscarrosse Landes

2023-05-04 – 2023-05-04

Biscarrosse

Landes

6 6 EUR Á la découverte de la forêt et des quartiers anciens (Distance : 6,6 km Durée : 1h40)

Avec ou sans bâtons, les circuits marche et découverte du patrimoine vous conduisent activement à la rencontre des espaces naturels de notre région. La marche rapide d’intensité modérée autour de 4 à 5 km/h est entrecoupée de pauses lors desquelles votre guide vous dira tout selon la thématique de la balade sur :

La marche rapide, bien que séduisante, nécessite un avis médical si on débute. Veuillez solliciter l’avis de votre médecin en cas notamment de surpoids, troubles cardiovasculaires, articulaires.

Munissez-vous de chaussures adaptées, de protection contre le soleil, d’anti moustiques si vous ne les avez pas apprivoisés, et d’eau. Apportez vos bâtons si vous en possédez et si vous le souhaitez.

Réservation obligatoire à effectuer en ligne ou en Office de Tourisme

+33 5 58 78 20 96 Biscarrosse marche et découverte

Biscarrosse marche et découverte

Biscarrosse

