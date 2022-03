Randonnée pédestre La Foot’Aise Saint-Varent, 3 avril 2022, Saint-Varent.

2022-04-03 – 2022-04-03 Rue de la Grande Versenne Au départ du stade de la Grande Versenne

Saint-Varent Deux-Sèvres Saint-Varent

EUR Découvrez les paysages Thouarsais à travers 3 circuits de randonnées pédestres : 8, 15 et 21 kms pour les plus sportifs. Possibilité de restauration sur place : buvette, poitrines, saucisses et frites. Les parcours ne sont pas praticables en poussettes. Ouvert aux Traileurs.

Départ entre 8h00 et 10h.

+33 6 72 65 69 78

Maison du Thouarsais

