Randonnée pédestre le Bourg La Folletière-Abenon, dimanche 7 avril 2024.

Randonnée pédestre le Bourg La Folletière-Abenon Calvados

L’association « Rando en Valorbiquet » organise 2 randonnées de 6 et 12 kms au départ de la mairie de la Folletière Abenon le dimanche 7 avril.

RDV sur le parking de mairie de la Folletière Abenon à 9h

Deux boucles seront proposées 6 et 12 km.

L’association « Rando en Valorbiquet » organise 2 randonnées de 6 et 12 kms au départ de la mairie de la Folletière Abenon le dimanche 7 avril.

RDV sur le parking de mairie de la Folletière Abenon à 9h

Deux boucles seront proposées 6 et 12 km. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07

le Bourg Mairie

La Folletière-Abenon 14290 Calvados Normandie

L’événement Randonnée pédestre La Folletière-Abenon a été mis à jour le 2024-03-26 par OT CA de Lisieux Normandie