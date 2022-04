Randonnée Pédestre : La Cabrimontaine Montcabrier Montcabrier Catégories d’évènement: 46700

Montcabrier 46700 Montcabrier Les inscriptions se font sur place. Le départ libre aura lieu à 09h00.

Pique-nique tiré du sac. Des tables et des bancs seront mis à disposition. Une participation financière de 3€ sera demandée afin de participer aux frais de ravitaillement et de l’apéritif L’association Sports et Loisirs organise un randonnée pédestre pour tous, avec des paysages splendides dans une ambiance chaleureuse !

Selon votre niveau, seront proposés deux circuits fléchés (8 et 13km) de randonnée. Dans le cadre de l'événement, le Musée le Livre et la Lettre sera ouvert l'après-midi. +33 6 37 39 72 49

Sally Gaucheron

