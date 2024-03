Randonnée pédestre Kunheim, dimanche 1 septembre 2024.

Randonnée pédestre Kunheim Haut-Rhin

Le parcours d’environ 10 km, ponctué de deux arrêts, vous emmènera à travers champ et forêt autour de Kunheim.

A l’issue de la marche, un repas « poulet façon coq au riesling » et des pâtisseries maison, préparés par les membres de la classe 73/74 vous permettront de reprendre vos forces.

Sur le parcours, deux stands de ravitaillement vous seront proposés, le premier gratuit, le deuxième payant.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 08:30:00

fin : 2024-09-01 14:00:00

Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est mairie@kunheim.fr

