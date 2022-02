Randonnée pédestre kostalde baleada Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques C’est la 10ème édition de cette randonnée pédestre, culturelle et gourmande.

Au cours du printemps 2021, la Corniche a été fermée à la randonnée piétonne. Aussi, notre balade démarre du fort de SOCOA pour rejoindre ANGLET : 28 km quand même !

Le départ sera donné, le dimanche 11 septembre, dans le sens Socoa – Anglet.

