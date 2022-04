Randonnée pédestre Jullianges Jullianges Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-05-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-15

Jullianges Haute-Loire Inscriptions à 14h, départ à 14h30.

2 circuits de 8 et 12 km, ravitaillements.

Le soir, repas froid avec fromage, dessert et café. mcpralong@wanadoo.fr Jullianges

