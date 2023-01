Randonnée pédestre Ivoy-le-Pré Ivoy-le-Pré Ivoy-le-Pré Catégories d’Évènement: Cher

Cher Ivoy-le-Pré 4 parcours sont proposés : – 36 kms : départ 6h30, inscription 6h00. Tarif : 4,50€ – 20 kms : départ 7h30, inscription 7h00. Tarif : 4€ – 15 kms : départ 8h30, inscription 7h30. Tarif : 3,50€ – 8 kms : départ 9h00, inscription 8h00. Tarif : 3€ Départ et inscription à la salle polyvalente. Il vous sera remis un sac de ravitaillements.

Vin d’honneur à l’arrivée. La commune d’Ivoy-le-Pré organise une randonnée pédestre. +33 2 48 58 91 77 Freepik

